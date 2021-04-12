Сын Елизаветы рассказал о ее самочувствии после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II описала смерть герцога Эдинбургского как "оставившую огромную пустоту в ее жизни". Как сообщает BBC, об этом сказал ее сын Эндрю, герцог Йоркский.

Сам принц Эндрю, выступая на небольшой службе в королевской часовне Всех Святых в Виндзоре в воскресенье, 11 апреля, заявил, что смерть его отца, принца Филиппа, была "страшной потерей".

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"Я очень сочувствую своей матери, которая ощущает это, пожалуй, больше, чем кто-либо другой", - добавил герцог.Он также отметил, что его семья сплотилась, чтобы помочь королеве в это время.

Похороны принца Филиппа состоится в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндздор.