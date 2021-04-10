В Букингеме сообщили дату похорон принца Филиппа

После службы герцог Эдинбургский будет похоронен в Королевском хранилище часовни. Фото: Reuters

Похороны принца Филиппа состоится в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндздор. Гроб герцога Эдинбургского перенесут на небольшое расстояние в часовню для осуществления прощальной службы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец. Члены королевской семьи, включая принца Уэльского, идти за гробом, а королева поедет в часовню отдельно.

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После службы герцог Эдинбургский будет похоронен в Королевском хранилище часовни. Представителей общественности попросили не посещать ни похоронного мероприятия, согласно установкам британских органов здравоохранения.

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля на 100-м году. Он был потомком королевских семей нескольких стран. Потомок знатного немецкого рода Баттенберг, Филипп был правнуком датского короля Кристиана IX и внуком греческого монарха Георга I. Поэтому при рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского и мог бы претендовать на престолы обеих стран.