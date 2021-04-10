В Букингеме сообщили дату похорон принца Филиппа

 
Ексклюзивы
1/5
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 216
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 801
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2331
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 918
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 846
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 2322
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1953
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 558
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 702
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 927
Фото
Все фото
8
17
3
11
5
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют
В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют
Белорусскую школьницу задержали за надпись &quot;жыве&quot;
Белорусскую школьницу задержали за надпись "жыве"
В Варшаве протестующие устроили столкновения с полицией
В Варшаве протестующие устроили столкновения с полицией
По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов
По обнаженное тело - арест: где в мире могут наказать туристов
Видео
Все видео
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Женщину приговорили к штрафу, потому что намеренно кашляла в магазине
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Маск показал, как обезьяна с нейрочипом "силой мысли" играет в видеоигры
Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества
Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества
Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи
Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео
Интервью
1/5
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 747
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2331
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 648
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 432
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
09 апреля 2021
Просмотров: 441
Останнє, що людина випустить з рук, будуть смартфон і таця з попкорном
У незворотність кінця світу я увірував у квітні 1986 року. Про невічність Сонця знав, за 5 мільярдів років космічний холод зробить нашу планету не ...
суббота, 10 апреля 2021 21:51

В Букингеме сообщили дату похорон принца Филиппа

  Комментировать
В Букингеме сообщили дату похорон принца Филиппа
После службы герцог Эдинбургский будет похоронен в Королевском хранилище часовни. Фото: Reuters

Похороны принца Филиппа состоится в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия в Виндздор. Гроб герцога Эдинбургского перенесут на небольшое расстояние в часовню для осуществления прощальной службы.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Букингемский дворец. Члены королевской семьи, включая принца Уэльского, идти за гробом, а королева поедет в часовню отдельно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кем был принц Филипп и почему брак с королевой Елизаветой II войдет в историю

После службы герцог Эдинбургский будет похоронен в Королевском хранилище часовни. Представителей общественности попросили не посещать ни похоронного мероприятия, согласно установкам британских органов здравоохранения.

Принц Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля на 100-м году. Он был потомком королевских семей нескольких стран. Потомок знатного немецкого рода Баттенберг, Филипп был правнуком датского короля Кристиана IX и внуком греческого монарха Георга I. Поэтому при рождении он унаследовал титул принца Греческого и Датского и мог бы претендовать на престолы обеих стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Букингеме сообщили дату похорон принца Филиппа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
апреля

В России разбился президентский самолет

Распалась одна из самых великих групп в истории

Крупнейшее извержение вулкана в истории привело к глобальному похолоданию

Самое читаемое
Голый бюст звезды &quot;Квартала&quot;, Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
Голый бюст звезды "Квартала", Алена Алена ню и Леся Никитюк в постели - что публикуют звезды в соцсетях
12
 Просмотров: 19774
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
Топлесс и с новой прической: Деми Роуз поразила фанатов
6
 Просмотров: 11871
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
Топлес и абсолютно голая: чемпионка мира поделилась интимными фото
7
 Просмотров: 8478
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
Безработные, бедняки и большие очереди - фото за которые шпиона Франции депортировали из СССР
24
 Просмотров: 7974
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
Гороскоп на выходные: чьи мечты осуществлятся
 Просмотров: 6958
Мир
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
Гигантская бамбуковая панда разлеглась на поляне и делает Селфи
8
 Просмотров: 432
В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют
В память о принце Филиппе почти час звучал артиллерийский салют
17
 Просмотров: 711
Украинский блогер наткнулся в ОАЭ на мошенников и застрял
Украинский блогер наткнулся в ОАЭ на мошенников и застрял Просмотров: 702
"Все годы он был моей опорой" - показали трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II
"Все годы он был моей опорой" - показали трогательное фото принца Филиппа и Елизаветы II Просмотров: 819
Прогнозируют худший урожай винограда за 40 лет
Прогнозируют худший урожай винограда за 40 лет Просмотров: 342
Больше всего комментируют
25
Стерненко выпустили из СИЗО
3
Румыния не будет отправлять болельщиков сборной Украины на карантин
2
В России разбился президентский самолет
2
"Война готовится не так" - зачем Россия стягивает войска к украинской границе
1
Рассказали об отношениях Зеленского с Ахметовым
Голосов: 544
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть