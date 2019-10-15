Сын Байдена прокомментировал скандал вокруг его работы в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 882
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2745
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1179
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4149
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2655
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 882
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6021
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1035
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
5
11
5
14
7
Произошли массовые столкновения после приговора лидерам Каталонии
Произошли массовые столкновения после приговора лидерам Каталонии
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
Украинец рассказал об особенностях работы в Бельгии
Жить на море вряд ли получится - украинка рассказала о вариантах эмиграции в Хорватию
Жить на море вряд ли получится - украинка рассказала о вариантах эмиграции в Хорватию
Фиолетовое небо и отсутствие света: в сети публикуют последствия сверхмощного тайфуна
Фиолетовое небо и отсутствие света: в сети публикуют последствия сверхмощного тайфуна
Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко
Украинка рассказала о жизни среди бедуинов в пустыне Марокко
Видео
Все видео
Украинка участвует в польских выборах
Украинка участвует в польских выборах
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Настоящий ад: видео масштабных пожаров, которые накрыли Штаты
Турция начала бомбить Сирию
Турция начала бомбить Сирию
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Показали гигантскую тыкву-рекордсмен весом с автомобиль
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3474
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6858
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1539
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 126
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
вторник, 15 октября 2019 18:44

Сын Байдена прокомментировал скандал вокруг его работы в Украине

  Комментировать
Сын Байдена прокомментировал скандал вокруг его работы в Украине
Сын Байдена заявил, что не жалеет о работе в Украине. Фото: ЗН

Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил, что его работа в совете директоров газовой компании в Украине была "недальновидным" поступком.

Хантер отмечает, что из-за этого его отец Джо Байдену теперь приходится отвечать. Об этом он рассказал CNN.

"Я не сделал ничего плохого вообще. Однако, это было недальновидно оказаться в центре чего-то такого. С многих точек зрения, это было болото? Да", - заявил Хантер Байден.

"Нарушил я что-то? Нет, ни в коем случае", - добавил он.

Как отмечается, Хантер Байден впервые ответил на вопрос о его деловых связях в Украине, которые президент США Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани, а также их союзники в Республиканской партии используют, чтобы выставить семью бывшего вице-президента коррумпированной. Однако, пока не было обнаружено доказательств, которые бы указывали на какие-либо нарушения со стороны Джо Байдена или его сына.

По словам Хантера Байдена, он только один раз обсуждал с отцом Украину. В разговоре бывший вице-президент сказал сыну: "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь". И тот ответил: "Да, я знаю".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Йованович в Конгрессе заявила, что никогда не встречалась с сыном Байдена

"И это был буквально конец дискуссии", - вспомнил Хантер.

Он также признал, что, вероятно, украинская компания не предложила бы ему место в совете директоров, если бы его отец не занимал влиятельную должность в Вашингтоне.

На вопрос, не жалеет ли он о работе в Украине, Байден-младший ответил: "Я только жалею, что не подумал о возможном появлении Руди Джулиани или президента США, которые будут слушать все эти смехотворные теории заговора. Все их абсолютно полностью развенчали".

"Знаете, я человек. Сделал я ошибку? Что ж, возможно в большой схеме вещей, может и так. Но сделал я ошибку с точки зрения этичности? Абсолютно нет", - обьяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлично дело в отношении украинской частной газодобывающей компании "Бурисма", в наблюдательный совет которой входил сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сын Байдена прокомментировал скандал вокруг его работы в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 49447
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 42670
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 37456
Астролог рассказала, чем шокирует неделя с 14 по 20 октября
Астролог рассказала, чем шокирует неделя с 14 по 20 октября
 Просмотров: 18225
Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели
Показали счастливых владельцев домашних животных с любимцами, которых заводить они не хотели
19
 Просмотров: 16092
Мир
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой
Певица Королева обратилась к Зеленскому с просьбой Просмотров: 3285
НАТО больше не допустит крымского сценария
НАТО больше не допустит крымского сценария Просмотров: 594
"Страны НАТО должны больше помогать Украине" - Столтенберг
"Страны НАТО должны больше помогать Украине" - Столтенберг Просмотров: 63
В лесу раскопали клад серебряных монет
В лесу раскопали клад серебряных монет Просмотров: 1773
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 5310
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Голосов: 4360
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua