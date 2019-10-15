Сын Байдена прокомментировал скандал вокруг его работы в Украине

Сын Байдена заявил, что не жалеет о работе в Украине. Фото: ЗН

Сын бывшего вице-президента США Хантер Байден заявил, что его работа в совете директоров газовой компании в Украине была "недальновидным" поступком.

Хантер отмечает, что из-за этого его отец Джо Байдену теперь приходится отвечать. Об этом он рассказал CNN.

"Я не сделал ничего плохого вообще. Однако, это было недальновидно оказаться в центре чего-то такого. С многих точек зрения, это было болото? Да", - заявил Хантер Байден.

"Нарушил я что-то? Нет, ни в коем случае", - добавил он.

Как отмечается, Хантер Байден впервые ответил на вопрос о его деловых связях в Украине, которые президент США Дональд Трамп и его адвокат Руди Джулиани, а также их союзники в Республиканской партии используют, чтобы выставить семью бывшего вице-президента коррумпированной. Однако, пока не было обнаружено доказательств, которые бы указывали на какие-либо нарушения со стороны Джо Байдена или его сына.

По словам Хантера Байдена, он только один раз обсуждал с отцом Украину. В разговоре бывший вице-президент сказал сыну: "Надеюсь, ты знаешь, что делаешь". И тот ответил: "Да, я знаю".

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"И это был буквально конец дискуссии", - вспомнил Хантер.

Он также признал, что, вероятно, украинская компания не предложила бы ему место в совете директоров, если бы его отец не занимал влиятельную должность в Вашингтоне.

На вопрос, не жалеет ли он о работе в Украине, Байден-младший ответил: "Я только жалею, что не подумал о возможном появлении Руди Джулиани или президента США, которые будут слушать все эти смехотворные теории заговора. Все их абсолютно полностью развенчали".

"Знаете, я человек. Сделал я ошибку? Что ж, возможно в большой схеме вещей, может и так. Но сделал я ошибку с точки зрения этичности? Абсолютно нет", - обьяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлично дело в отношении украинской частной газодобывающей компании "Бурисма", в наблюдательный совет которой входил сын экс-вице-президента США Хантер Байден.