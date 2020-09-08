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вторник, 08 сентября 2020 13:15

Сыграли в футбол голышом

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Сыграли в футбол голышом
Голый футбол / Deutsche Welle

В Германии 2 команды сыграли матч голыми. Обнаженность должна была, по мнению организаторов, показать первичность, которую потеряла игра. Так игроки протестовали против чрезмерной коммерциализации футбола.

Матч играли в городке Ор-Эркеншвик. Его организовал художник Геррит Старчевский. Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

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"Футбольная система - больна. Вот почему мы голые. Каждый хочет быть настоящим. Только тогда можно стать настоящими, когда научитесь обходиться без всего этого хлама - от рекламных баннеров до одежды. Такой нудистской акцией тоже хочу показать пример многообразия и естественности как противовес зависимости и влияния социальных медиа с их фальшивыми идеалами красоты", - сказал 34-летний художник, который тоже играл голым в футбол.

Игроки играли только в обуви и носках, которые помогали различить, кто в какой команде. Номера нарисовали на спинах.

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Дата
08
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