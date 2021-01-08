Священника и двух верующих арестовали за изнасилование и убийство

Местность, где произошло преступление на карте / Google Maps

Индуистского священника и двух его последователей арестовали за групповое изнасилование и убийство 50-летней женщины в индийском штате Уттар-Прадеш.

Жертва пошла вечером в храм в соседнее село, где произошло изнасилование и убийство. Трое обвиняемых оставили тело жертвы возле ее дома около полуночи. Семья покойной часто посещала храм, поэтому обвиняемые знали, где живет жертва. Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 стран, в которые женщинам лучше не попадать

Священника арестовали в хижине в лесу, недалеко от его деревни. Обвиняемые утверждают, что потерпевшая упала в колодец, они ей помогли выбраться и оставили у дома, когда была еще жива. Однако семья заявила, что женщина была мертва, когда нашли ее тело возле дома.

Согласно отчету о вскрытии, женщина умерла в результате шока и внутреннего кровотечения из-за сломанного ребра. В нее также были травмы и разрывы интимных частей тела.

Максимальное наказание за такое преступление - пожизненное заключение. Полиция также начала внутреннее расследование участка, потому что местные офицеры не зарегистрировали немедленно заявление семьи жертвы. Ответственный за участок временно отстранен от работы.

По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии, в 2019-м зафиксировали более 32 тыс изнасилований. Одно на каждые 17 мин. Но эксперты говорят, что реальное количество, вероятно, значительно больше из-за стыда жертв, связанного с сексуальным насилием, и социальные барьеры для жертв, которые не позволяют говорить о нападениях.