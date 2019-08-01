Свинья, собака и ведро: повлекшее нелепые войны в истории

Самые нелепые войны произошли из-за свиньи, собаки и ведра. Фото: veterinar-info

Назвали три самые нелепые войны в истории мира. Они не имели целью защитить независимость государства, отстоять честь правителя или расширить границу.

Причиной таких конфликтов обычно становились бытовые мелочи, пишет Business Insider.

Война дубового ведра.

Произошла между Болоньей и Моденой в 1325 году. Пострадало 2000 человек. Началась, когда Моденский солдат похитил дубовые ведро из колодца в в болонской городке.

Модена победила в битве за ведро.

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Свиная война.

Началась в 1859 году на острове Сан-Хуан. На нем жили американские поселенцы и работали британские рабочие. Когда американский фермер застрелил британскую свинью, что испортила урожай, его арестовали. Тогда США отправили солдат на остров и объявили его своей собственностью. Великобритания отправила Королевский флот. Несколько недель продолжалась блокада.

Война "Бродячей собаки".

Греческое двадцатитысячное войско собиралось напасть на десятитысячное болгарское в 1925 году после того, как греческий солдат погнался за своим псом.

Он не заметил, как пересек болгарскую границу и его застрелили пограничники. В ответ греки вторглись в Болгарию. В конфликт вмешалась Лига наций и страны примирились.

Показали фото жителей Измаила - теперь Одесской области второй половины XIX в. По переписи 1897 года в Измаиле проживали 23,3 тыс. Человек. Из них только 27% были грамотные. 19,3 тыс. Человек - местные, то есть те, кто родились в Измаиле.