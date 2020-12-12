Швейцария ввела санкции против режима Лукашенко

Против белорусского режима вводятся санции. Фото: РБК

Правительство Швейцарии ввело санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14-ти его приспешников.

"Федеральный совет Швейцарии 11 декабря ввел санкции в отношении Беларуси. Финансовые санкции и запрет на въезд будут введены в отношении 15 человек, в том числе президента Александра Лукашенко. Новые меры вступают в силу с 18:00 11 декабря", сообщает сайт Федерального правительства Швейцарии .

Кроме Лукашенко, в число лиц, подпадающих под санкции, входят его сын и советник по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергиенко, председатель КГБ Иван Тертелю, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и еще 10 человек.

Эти 15 человек могут быть ответственными "за акты насилия и аресты, совершенные после президентских выборов в республике".

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Решением Совета ЕС в список санкций были добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлен эмбарго ЕС на поставки в Беларусь оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

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Напомним, 7 декабря в Минске суд приговорил швейцарскую белорусску Наталью Херши на 2,5 года колонии общего режима. Это первый в Беларуси уголовный строк женщине с начала протестов.