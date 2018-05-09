Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова

 
Ексклюзивы
1/5
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 783
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
9 Просмотров: 4410
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 8361
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1386
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1557
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 747
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
В Киеве появилась карта заведений с веганский едой
Просмотров: 630
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
"Мы им чай и еду, а они нам самодельные золотые цепочки" - история монастыря, который стал тюрьмой
Просмотров: 2421
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
"Увиденное напоминало фильм ужасов": подробности жестокого убийства в Чернигове
Просмотров: 13707
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
Избирательная реформа: честные правила вместо гречки
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
4
15
3
8
12
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Среди города загорелся автобус
Среди города загорелся автобус
Армения выбрала премьера. Перед парламентом собрался многотысячный митинг
Армения выбрала премьера. Перед парламентом собрался многотысячный митинг
В сети показали фото из самого высокого в мире здания
В сети показали фото из самого высокого в мире здания
Видео
Все видео
Собака стала героем прогноза погоды
Собака стала героем прогноза погоды
Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление
Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление
Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
РФ хвастается новым оружием - показали ее возможности на видео
РФ хвастается новым оружием - показали ее возможности на видео
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Без кадила некуда - как оккупанты Керченский мост освящали
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
2 Просмотров: 8361
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1386
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 4914
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6120
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2115
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
Просмотров: 2070
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
среда, 09 мая 2018 11:01

Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова

  Комментировать
Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова
На счета Ефремова счета в Швейцарии с 2006 года поступило 33 млн. швейцарских франков

На связанные с экс-регионалом Александром Ефремовым счета в Швейцарии с 2006 года поступило 33 млн. швейцарских франков.

Согласно информации правоохранителей, эти счета контролирует сын Александра Ефремова Игорь и его жена, которые живут в Вене, сообщает DW, ссылаясь на данные Ведомства по противодействию отмывание средств в Швейцарии.

Собственно, до австрийской столицы вылетал Ефремов-старший в 2016 году, когда его сняли с рейса и отправили в следственный изолятор. С того момента бывший депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

Деньги в Швейцарии находятся на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских, Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном производстве, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Виктора Януковича.

Швейцарские судебные документы свидетельствуют, что государственное предприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год оборудование для шахт на общую сумму (в пересчете) около 374 млн. швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова часто выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование по значительно выше, чем у конкурентов, ценам.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии - требовали "разморозить" 33 млн. франков, заблокированы с июня 2016 года.

Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего - "политическая расправа" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в ВР с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались разблокировать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, которое было обнародовано в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ефремов не знает чей Крым.

Бывший руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов попросил удалить его из зала судебных заседаний. Суд отказал. На заседании подсудимый попросил суд удалить его из зала за нежелания участвовать в процессе. Ефремов заявил, что судебный процесс срежиссирован и его присутствие только легитимизирует его.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
мая

Анна Ахматова дважды доводила Николая Гумилева к попыткам самоубийства

Индианцы продали правительству земли за бесценок

Первый рейс в старейшем аэропорту страны ждут 20 лет

Самое читаемое
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях &quot;ню&quot;
Обнаженные и известные: звездные отпрыски превосходят родителей в фотосессиях "ню"
46
 Просмотров: 214058
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 59315
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12 фото Кейт Миддлтон, которая еще не стала герцогиней
12
 Просмотров: 37379
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 35297
Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
Кейт Миддлтон экономит на одежде для своих младших детей
10
 Просмотров: 27167
Больше всего комментируют
112
"Интер" готовит ко Дню победы концерт с агрессивными лозунгами
19
Бывший "регионал" Шуфрич назвал русский "языком победы"
9
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
8
Супрун дісталося за сімейний підряд у відомстві
6
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
Голосов: 2856
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua