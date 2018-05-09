Швейцария рассекретила счета арестованного Ефремова

На счета Ефремова счета в Швейцарии с 2006 года поступило 33 млн. швейцарских франков

На связанные с экс-регионалом Александром Ефремовым счета в Швейцарии с 2006 года поступило 33 млн. швейцарских франков.

Согласно информации правоохранителей, эти счета контролирует сын Александра Ефремова Игорь и его жена, которые живут в Вене, сообщает DW, ссылаясь на данные Ведомства по противодействию отмывание средств в Швейцарии.

Собственно, до австрийской столицы вылетал Ефремов-старший в 2016 году, когда его сняли с рейса и отправили в следственный изолятор. С того момента бывший депутат находится под стражей по обвинению в сепаратизме.

Деньги в Швейцарии находятся на подконтрольных сыну и невестке Ефремова счетах ряда компаний с Кипра, Британских, Виргинских островов и Канады. Именно эти счета фигурируют в уголовном производстве, открытом против Александра Ефремова в Украине после бегства Виктора Януковича.

Швейцарские судебные документы свидетельствуют, что государственное предприятие "Луганскуголь" купило у фирм Ефремовой в период с 2008 по 2014 год оборудование для шахт на общую сумму (в пересчете) около 374 млн. швейцарских франков. Компании Игоря Ефремова часто выигрывали тендеры, несмотря на то, что продавали оборудование по значительно выше, чем у конкурентов, ценам.

Сын Александра Ефремова Игорь, его жена и подконтрольные им компании в течение нескольких лет судились в Швейцарии - требовали "разморозить" 33 млн. франков, заблокированы с июня 2016 года.

Ефремовы убеждали швейцарских судей, что уголовные дела против Ефремова-старшего - "политическая расправа" и даже сравнили бывшего главного "регионала" в ВР с опальным российским бизнесменом Михаилом Ходорковским. Но швейцарские судьи отказались разблокировать счета.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии от 21 марта, которое было обнародовано в реестре судебных решений в начале мая, счета Ефремовых будут заблокированы до тех пор, пока Украина не докажет в суде преступное происхождение средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ефремов не знает чей Крым.

Бывший руководитель фракции Партии регионов Александр Ефремов попросил удалить его из зала судебных заседаний. Суд отказал. На заседании подсудимый попросил суд удалить его из зала за нежелания участвовать в процессе. Ефремов заявил, что судебный процесс срежиссирован и его присутствие только легитимизирует его.