Швейцария осушает озера и реки, готовясь к наводнениям

Последствия наводнений в Германии / Getty Images

Метеорологи прогнозируют осадки в Швейцарии в ближайшие дни. Чтобы избежать наводнения, власти решили осушить озера.

Несмотря на солнечную погоду на большей части страны, реки, озера и плотины Швейцарии остаются переполненными после проливных дождей на прошлой неделе, которые затопили Германию, Бельгию и Нидерланды. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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В связи с тем, что на эти выходные ожидается больше дождей, Швейцария приняла меры по сбросе как можно большего количества воды из озер и рек, чтобы предоставить дополнительное пространство.

Гидролог Федерального агентства по окружающей среде Швейцарии сказал, что они должны как можно скорее опорожнить озера.

Пройдут недели, прежде чем осушаться большие реки страны. Реки Ааре, Лиммат, Ройсс и Рейн находятся под угрозой разлива. Уровень воды особенно заметен в Рейне, который начинается на севере страны, недалеко от Базеля.

Несмотря на отсутствие дождя в течение нескольких дней, на этой неделе уровень воды в Рейне в некоторых местах повысился. В понедельник уровень Рейна поднялся на 8 см, затем на 19 см. Причина в том, что несколько электростанций, расположенных выше по течению, сбрасывают воду в речные системы Рейна и Ааре, чтобы приготовиться к дождям, которых ждут.

Федеральное и земельные правительства Германии договорились о создании национального фонда в размере 8 млрд евро для восстановления районов страны, пострадавших от недавних наводнений.