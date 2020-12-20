Швеция введет запрет на въезд из Британии

Пока неясно, как именно будет сформулировано решение кабинета. Фото: Pixabay

Швеция введет запрет на въезд из Великобритании. Правительство примет официальное решение в понедельник, 21 декабря.

Об этом сообщает телеканал STV. По словам министра внутренних дел Микаэля Дамберга, правительство готовит решение о запрете на въезд, которое должно вступить в силу в ближайшее время.

В воскресенье партия "Либералы" и Умеренная коалиционная партия потребовали, чтобы Швеция ввела запрет на въезд из Великобритании.

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Пока неясно, как именно будет сформулировано решение кабинета. Оно коснется путешественников на автомобилях, судах и самолетах. Как запрет коснется подданных Швеции, пока неясно. По прибытии домой их могут заставить находиться на карантине.

Как известно, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным. Ряд стран уже запретил въезд и прекратил авиасообщение с Соединенным Королевством.