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пятница, 23 июля 2021 11:27

Швеция открывается для украинцев: что нужно знать туристу

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Швеция открывается для украинцев: что нужно знать туристу
Через три дня Швеция откроет границы для украинцев. Фото: mandry.club

Украинцам позволят въезжать в Швецию.

С 26 июля 2021 года восстанавливается режим въезда в Королевство Швеция для граждан Украины для осуществления необязательных, в частности туристических путешествий, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Чтобы попасть в страну, необходимо предоставить один из двух документов:

Отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сдан за 48 часов до въезда. Это не распространяется на туристов, въезжающих из Дании, Финляндии, Исландии и Норвегии.

Сертификат о вакцинации. Правда, сейчас признаются только те, которые выдаются в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны - Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн, Андорре, Монако, Сан-Марино, Швейцарии или Ватикане.

Также необходимо, чтобы с момента вакцинации прошло менее 14 дней.

Среди одобренных Швецией вакцин есть все, что применяются в Украине: производства AstraZeneca, Pfizer/BioNtech, Johnson & Johnson, Sinovac.

Требование о ПЦР-тест не распространяется на иностранцев моложе 18 лет. Сдать его можно и по прилету в аэропорту Арланда.

Украину внесли в список стран за пределами ЕС, резидентам которых с 22 июля разрешили въезд в Нидерланды. В том числе в туристических целях. Въезд возможен без изоляции, ПЦР-теста и справки о Covid-вакцинации.

Латвия и Эстония тоже открыли границы для украинцев. Разрешили въезжать и в целях туризма.

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Дата
23
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