Супруги нашли на полке в шкафу спящего медвежонка

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В американском штате Монтана черное медвежонок залез в дом супружеской пары. Животное умудрилось замкнуться в шкафу-кладовке.

Медведь начал громко шуметь и разбрасывать вещи. Пара позвонила полицейским, сообщает dailymail.co.uk.

Когда правоохранители приехали и открыли комнату, животное уже залезло на полку и уснуло. Двери открыли в надежде, что медведь проснется и побежит прочь из дома.

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"Он медленно потянулся, зевнул и без удивления посмотрел на дверь", - прокомментировали реакцию медвежонка в офисе шерифа округа Миссула.

Для разрешения ситуации вызвали Департамент рыбного хозяйства и дикой природы. Они успокоили животное и помогли транспортировать в лес.

Жители Монтаны часто сталкиваются с медведями, которые заходят в человеческих поселений. Их большинство проживает именно на территории Монтаны.

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