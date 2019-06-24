Супруги нашли на полке в шкафу спящего медвежонка

В американском штате Монтана черное медвежонок залез в дом супружеской пары. Животное умудрилось замкнуться в шкафу-кладовке.
Медведь начал громко шуметь и разбрасывать вещи. Пара позвонила полицейским, сообщает dailymail.co.uk.
Когда правоохранители приехали и открыли комнату, животное уже залезло на полку и уснуло. Двери открыли в надежде, что медведь проснется и побежит прочь из дома.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тюлень спел песню из "Звездных войн"
"Он медленно потянулся, зевнул и без удивления посмотрел на дверь", - прокомментировали реакцию медвежонка в офисе шерифа округа Миссула.
Для разрешения ситуации вызвали Департамент рыбного хозяйства и дикой природы. Они успокоили животное и помогли транспортировать в лес.
Жители Монтаны часто сталкиваются с медведями, которые заходят в человеческих поселений. Их большинство проживает именно на территории Монтаны.
Вблизи города Сумы нашли редкую птицу-великана с размахом крыльев почти 2 метра. Орнитологи определили, что это сип белоголовый. Он занесен в Красную книгу.
Комментарии