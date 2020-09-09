Сумку с деньгами никто не забирает

Польский злотый / MSN

В польском туристическом городе Сопот, возле Гданьска, турист нашел сумку с деньгами. Отдал полиции. Там ищут владельца.

В полиции считали, что владелец сам обратится, но до сих пор никто не пришел. Поэтому 8 сентября о находке объявили на сайте. Об этом пишет сайт польского Radio Zet.

Правоохранители не рассказывают, какая сумма внутри. Известно лишь, что много.

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"Лицо, которое обратится за деньгами, должно назвать точно сумму, способ упаковки купюр и другие детали", - заявила пресс-офицер городской полиции Сопота Луцина Рековская.

Предполагается, что деньги могли быть на улице в результате мошеннической схемы, когда мошенники звонят жертве и просят оставить на улице определенную сумму, которая нужна родственнику. Мол, тот попал в беду. Просто мошенники не успели забрать деньги. Их нашел случайный прохожий. А владелец не понял, что его обманули, и не обратился в полицию.