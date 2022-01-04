Суд вынес решение относительно сексуальной эксплуатации "малыша" с обложки Nirvana

В США окружной суд Калифорнии отклонил иск против группы Nirvana от 30-летнего Спенсера Элдена, который жаловался на сексуальную эксплуатацию.

Элден подал в суд в прошлом году, заявив о незаконном использовании группой его обнаженного детского фото на обложке альбома Nevermind, пишет BBC.

"Судья отклонил жалобу Элдена, но позволил до 13 января внести изменения в исковые документы. Юристы участников Nirvana Дэйва Грола и Криса Новоселича, вдовы солиста группы Курта Кобейна Кортни Лав, а также фотографа Кирка Уеддела заявили, что мужчина в течение 30 лет получал выгоду от своей популярности и даже сделал тату с названием альбома у себя на груди. Адвокаты музыкантов также отметили, что срок давности по иску истек более 10 лет назад", - говорится в сообщении.

В первоначальном иске Элден утверждал, что ребенком не мог предоставить разрешение на использование своего изображения на обложке. Его законные опекуны якобы тоже не давали согласия на использование фото. Элден заявил, что снимок вызывает у него "экстремальный и постоянный эмоциональный стресс", а также привел к потере заработной платы и "наслаждения от жизни". В то же время он воспроизводил знаменитую фотографию на 10-ю, 17-ю, 20-ю и 25-ю годовщины выхода альбома.

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Автор: JOHN CHAPPLE Воспроизведенное фото во взрослом возрасте

Nevermind - второй альбом американской рок-группы Nirvana. Выпущен в сентябре 1991 года. Получил статус бриллиантового в США и Канаде - было продано более 1 млн экземпляров. Общий тираж Nevermind - 30 млн копий. На обложке альбома 4-месячный обнаженный Элден плывет под водой по направлению крючка с купюрой $2. Родителям Спенсера Ренате и Рику Элденам заплатили $200.