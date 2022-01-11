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Суд уменьшил срок заключения чеха, воевавшего на Донбассе

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Суд уменьшил срок заключения чеха, воевавшего на Донбассе
Чеху, воевавшему на Донбассе, уменьшили срок заключения. Фото: Факты

Верховный суд в Праге снизил срок наказания 27-летнему Лукашу Новачеку на 14 лет.

Чеха признали виновным в поддержке преступных группировок на востоке Украины в 2015 году, сообщает чешское издание Ceske Noviny.

Следствие установило, что в июле 2015 года Новачек прибыл в Ростов на Дону и откуда отправился в неподконтрольную часть Донбасса. Обвинения касались того, что он способствовал деятельности ДНР и ЛНР, а именно участвовал в разведывательных операциях и патрулировании.

Мужчина подал апелляцию, поэтому дело было передано на рассмотрение Верховного суда. В нем он рассказал, что приехал, чтобы "построить новую жизнь с украинкой Натальей". По его словам, они познакомились в интернете и новые знакомые сразу же предложили ему работу на местных боевиков.

Оказалось, что он действительно некоторое время был в казармах скоординированных Россией террористов. Он заявил, что был только рабочим на кухне и проводил вспомогательные работы. На фотографии с оружием в руках и военной форме в социальных сетях он ответил, что не хотел выглядеть "как простак, приехавший на восток Украины чистить картофель".

В течение судебного процесса он признался, что за вознаграждение решил дать комментарии пропагандистам пророссийских формирований, хотя сценарий был заранее прописан.

"Журналисты надиктовали нам, что мы должны говорить, они также настаивали на том, чтобы интервью давали именно иностранцы", - сказал Новачек в свою защиту.

В результате апелляция не отменила наказание, а уменьшила его. Теперь Лукаш Новачек лишен свободы сроком на шесть лет.

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В Чехии окружной суд города Пльзень приговорил 27-летнего Лукаша Новачека к 20 годам тюрьмы в колонии строгого режима за участие в боевых действиях против Украины на Донбассе.

Активно участвовал в деятельности пророссийских боевиков. Его судили за теракт и участие в организованной преступной группе.

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