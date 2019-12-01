Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом

В Канаде преподаватель университета опроверг Голодомор в Украине. Фото: цензор

В Канаде преподаватель университета Альберта Дугал Макдоналд назвал Голодомор украинского народа ложью, которая сопровождалась фейковыми фотографиями и продвигалась пособниками нацистов.

Преподаватель заявил, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо "продвигает миф о Голодоморе в попытке переписать историю, маскируя это под поддержку свободы, демократии прав человека и торжество закона". Такое он написал на своей странице в Фейсбук.

Против заявлений Макдоналда восстали не только украинские студенты заведения, но и Украинско-Канадский конгресс и Еврейская федерация города Эдмонтон, где расположен университет.

Некоторые студенты требуют уволить преподавателя.

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В университете заявили, что слова Макдоналда не отражают позицию учебного заведения. Но он имеет право на высказывание такого мнения.

За ситуацией следят, но не будут вмешиваться.

Голодомор был признан Канадой и еще девятью странами 2008 года, как акт геноцида со стороны советской власти под управлением Иосифа Сталина. Тогда погибли около 10 млн человек.