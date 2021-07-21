Студенты масово беруть участия в конкурсе на лучшую сперму

Техники разбавляют сперму, собранную у жеребцов, в китайском округе Хешо, 26 апреля 2020 года. Семеноводческая ферма Horse Industry Co., Ltd. замораживает сперму редкостной лошади и сохраняет ее биоматериал / Getty Images

Китайский банк спермы проводит конкурс среди студентов колледжей, чтобы узнать, у кого сперма лучшего качества.

Шанхайский банк спермы пытается привлечь доноров и способствовать репродуктивному здоровью с помощью конкурса, который стартовал 12 июля. В нем бесплатно могут принять участие студенты из Шанхая 20-45 лет. Об этом пишет Daily Mail.

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Их имена не будут разглашать и определят, у кого самая высокая концентрация сперматозоидов и самая жизнеспособная сперма. Несмотря на то, что победителям не дадут призов, кроме права хвастаться, банк спермы надеется подписать их в качестве доноров и предложить оплату.

Конкурсанты должны быть гражданами Китая, проживающими в Шанхае, иметь высшее образование и рост не менее 165 см. Не допускаются лица с наследственными заболеваниями, передающимися половым путем.

С момента запуска конкурса пришли много студентов, которые хотели бы принять участие. Цель конкурса - не сбор спермы, а повышение осведомленности о репродуктивном здоровье.

Если участники захотят сдать сперму, банк также подпишет их, если они соответствуют требованиям. У них должна быть минимальная концентрация сперматозоидов - 60 млн/мл спермы, и им нужно будет посетить банк несколько раз в течение 6 мес. Донорам предлагают субсидии на питание и транспорт.

Количество доноров спермы в последние годы сократилось. На фоне нехватки доноров и общего снижения количества сперматозоидов среди мужчин во всем мире, китайские центры репродуктивной медицины предлагают больше стимулов для поощрения донорства спермой. Шанхайский банк спермы ежемесячно публикует сообщения о лучших сперматозоидах, которые получил.

В июне самым высоким был показатель у спортивных болельщиков - 282 млн/мл сперматозоидов, что примерно в 19 раз выше нормального уровня. За последние пять лет половина доноров Шанхайского банка спермы были студентами колледжей.

Банк был первым в своем роде в Шанхае. Основан в 2003 году. Отправляет сперму в 17 центров репродуктивного здоровья по всему городу.

Женщина в США судится с бывшим врачом за "медицинское изнасилования". Она заявила, что он тайно использовал собственную сперму, чтобы оплодотворить ее почти 40 лет назад вместо анонимного донора. 75-летняя женщина говорит, что узнала правду, когда ее взрослая дочь прошла ДНК-тест.