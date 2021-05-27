Женщина судится с врачом, который ввел ей 40 лет назад свою сперму, а не донора

Бьянка Восс узнала, что врач 40 лет назад ввел ей собственную сперму, а не анонимного донора / Peiffer Wolf Carr Kane & Conway

Женщина в США судится со своим бывшим врачом за "медицинское изнасилования". Она заявила, что он тайно использовал собственную сперму, чтобы оплодотворить ее почти 40 лет назад, вместо анонимного донора.

Бьянка Восс, которой сейчас 75 лет, говорит, что узнала правду только тогда, когда ее взрослая дочь прошла ДНК-тест. Об этом пишет Daily Star.

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Восс заявила в иске в федеральный суд, что врач Мартин Гринберг сделал "медицинское изнасилования", когда она посетила его клинику в Нью-Йорке в 1983 году в надежде, что сможет забеременеть спермой, подаренную анонимным мужчиной-донором.

Теперь Восс почувствовала себя "жертвой", которая переживает "изнурительный беспокойство и эмоциональную боль", говорится в иске. Бьянка и ее дочь Роберта заявили, что обе опустошены этим.

"Доктор Гринберг ввел свою сперму в пациентку. Сделал это без его согласия и вопреки ее желанию. Некоторые люди называют это "медицинским изнасилованием". Но независимо от названия, это отвратительный и преднамеренный проступок. Он неэтичный, неприемлем и незаконной", - заявил адвокат истицы Джейсон Кейн.

Гринберг и его адвокат пока не отвечают на электронные письма и звонки.

Восс рассказала, что врач только спросил ее, не против ли она, что донором спермы будет еврей, и она ответила, что не против. Женщина считала, что донором является анонимный студент. Тогда врач попросил за услуги донора $100.

В иске не называется точная сумма, но говорится, что "спорная сумма превышает $75 тыс. без учета процентов и расходов". Кроме денег, Восс и ее взрослая дочь хотят больше узнать об истории болезней Гринберга. Им известно, что сын врача умер в раннем возрасте, поэтому хотели бы знать, не унаследовала Роберта серьезных заболеваний.