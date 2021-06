Студенты держали в заложниках директора колледжа - причина

Студенты колледжа Чжунба Нанкинского педагогического университета в китайской провинции Цзянсу держали в заложниках 55-летнего директора учебного заведения. Они боялись, что их дипломы будут обесценены после "слияния" колледжа и института.

Об этом сообщили власти Китая, пишет BBC.

Тысячи студентов вышли на протесты, которые продолжаются с 6 июня. Митингуют из-за "слияния" колледжа с профессиональным институтом, что считается менее престижным. Они задержали директора в кампусе более чем на 30 ч.

Полиция против некоторых студентов применяла дубинки и перечные баллончики. Одну из студенток ударили по голове, у нее началось кровотечение.

В заявлении полиции указано, что "для соблюдения порядка в университетском городке органы общественной безопасности приняли необходимые меры в соответствии с законом".

Независимые колледжи софинансируются университетами и социальными организациями или частными лицами. Студенты, не получившие необходимых результатов экзамена для поступления в университет, могут подать документы в эти учреждения, где они все еще могут окончить университет, но при более высокой стоимости обучения.

Эти степени считаются более престижными, чем профессиональные. Выпускники считают, что такие степени предлагают им лучшие возможности на жестком конкурентном рынке труда в стране.

