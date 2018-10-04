Стреляют в воздух и спасают депутатов - беспорядки в России

Фото: Ингушетия 2018

В столице российской республики Ингушетия городе Магас у парламента стреляют в воздух. Из помещения начали эвакуировать депутатов. Протесты связаны с тем, что республика передала Сунженский район - нефтегазоносную область - соседней Чечне.

Силовики заблокировали дорогу в Магас, и участники стихийной акции пришли пешком в центр столицы Ингушетии. Их число, по разным оценкам, варьировалось от двух до пяти тысяч, сообщает Кавказский узел.

В воздух стреляют силовики, чтобы успокоить толпу, по сообщению Telegram-канала "Ингушетия 2018".

Сегодня парламент в Магасе ратифицировали соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией. За проголосовали 17 депутатов - большинство. Ранее документ подписали главы республик, сообщает ТАСС.

В Ингушетии жарко: там на протестах у парламента против передачи земель Чечне силовики начали стрелять в воздух и эвакуировать депутатов pic.twitter.com/REssElb6w4 — Лентач (@oldLentach) October 4, 2018

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На видео, которое выложил в Facebook местный Магомед Оздоев видно, что во время марша впереди колонны митингующих ехали участники на лошадях с флагом Ингушетии.

2-5 тысяч протестующих сошлись в столицу пешком со всей страны

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25 сентября председатель Сунженского района Иса Хашагульгов объявил, что подает в отставку. В тот же день в мессенджерах людей стали созывать на митинг. Собрались около 70 человек и большое количество полиции.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали соглашение о закреплении границы между регионами. Формально договор предусматривает равноценный обмен территориями, предназначенными для сельскохозяйственных угодий. На самом деле, Чечня получает участок, где находятся нефтяные месторождения, утверждали активисты. В день подписания соглашения в разных районах Ингушетии прошли акции протеста. В Сунженском районе вышло 50 человек. В столице республике Магаск - более сотни. Их стали разгонять полицейские с дубинками. Въезд в город перекрыли бетонными блоками.

В июле чеченцы завезли на территорию соседей - в Сунженского район - технику и силовиков, вырубили леса.

Подписанный документ подчеркивает, что Чечня получает местность с горами и лесами. Что передали нефтеносную область, руководство Ингушетии отрицает.

"В селе Даттых 9 нефтяных скважин. Все они законсервированы, с высоким содержанием серы. Даже в советское время там не добывает нефть именно из-за высокого содержания серы - это просто невыгодно", - сказал глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Чечня и Ингушетия спорят за регион со времени распада их совместной республики в 1992. Год спустя председатель Чечне Джафар Дудаев почти полностью передал проблемную территорию своим соседям. Соответствующее решение закрепили в протоколе Ахмат Кадыров и председатель Ингушетии Мурат Зязиков 2003-го. За два года Рамзан Кадыров начал разогревать споры по территории. В 2012 году парламент Чечни сделал населенные пункты чеченского Сунженского района админцентрами муниципалитетов, которые включали города и села Ингушетии. В апреле 2013 года произошли столкновения между полицейскими двух республик в ингушском селе Арштин. Маас обвинил Чечню, что те пытались провести митинг и присоединить село к себе.