Стрельба в центре Парижа - один человек погиб, один ранен

Преступник скрылся на мотоцикле или скутере / Getty Images

Один человек застрелен, а другая женщина серьезно ранена перед больницей в центре Парижа, в нескольких километрах от Эйфелевой башни. Преступник все еще на свободе. Он уехал на мотоцикле или скутере.

О мотивах нападения пока неизвестно. Полиция подозревает, что это было целенаправленное убийство. Об этом пишет Mirror.

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Погибший лечился в больнице, перед которой был застрелен. Погиб мужчина, ранена женщина, которая работала охранником.

Больница, расположенная в престижном округе французской столицы. Она также является центром вакцинации от коронавируса. Стрельба произошла в 13:40 по местному времени. Свидетели описали инцидент, как похож на "целенаправленное убийство".

"Я видел, как человек в черной куртке открыл огонь, а другой упал на землю. Он дважды выстрелил в голову. Затем спокойно ушел. В нескольких сотнях метров его ждал мопед. Похоже, главной целью был убитый. Преступник стрелял в упор. Тяжело ранена женщина была охранником, она пыталась вмешаться. Была тяжело ранена", - говорит один из свидетелей.

Другие свидетели заявили, что видели, как потерпевший заказывал чашку кофе в этом районе незадолго до того, как его убили. Больница, где произошло убийство, предназначена для пожилых и принадлежит французскому "Красному кресту".