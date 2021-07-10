Страшное землетрясение пронеслось по стране. Есть погибшие

Землетрясение в Таджикистане разрушило дома в четырех селах. ФОТО: pixabay.com

Сильное землетрясение мощностью 5-6 баллов произошло сегодня утром в Таджикистане.

Толчки начались в 07:14 по местному времени. Погибли пять человек. Двое несовершеннолетних были госпитализированы с ранениями, сообщает Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана.

Эпицентр землетрясения находился в 165 км от столицы Душанбе. Там разрушения были наиболее существенными. Стихия повредила 7 жилых домов в селах Хазорчашма и Ярхаб. Еще 12 домов были повреждены в селах Шархо и Сари Шухон.

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Одно из самых страшных землетрясений произошло 12 января 2010 года на Гаити. Разрушило большую часть столицы Порт-о-Пренс. Погибли более 222 тыс. человек. Были уничтожены почти 300 тыс. зданий. После трагедии многие страны мира присылали на Гаити деньги, помощь, припасы. Отправляли в страну своих рабочих, чтобы помогали разбирать завалы.