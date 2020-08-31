Страны НАТО включили Лукашенко и 29 белорусов в санкционный список

Латвия, Литва и Эстония объявили Лукашенко и еще 29 граждан Беларуси персонами нон грата. Фото: rbc.ru

Латвия, Литва и Эстония объявили лицо, выполняющее обязанности президента Беларуси, Александра Лукашенко и еще 29 граждан страны персонами нон-грата.

Об этом сообщили в пресс-служб министерств иностранных дел стран.

К санкционному списку отнесли должностных лиц белорусской центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел, министерства юстиции, генеральной прокуратуры, комитета госбезопасности, следственного комитета, совета по безопасности, госконтроля и исполнительного комитета Минска.

В МИД Балтии подчеркнули, что именно эти государственные организации ответственные за фальсификацию результатов выборов президента Беларуси и за жестокое подавление протестов.

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Перечень имен и фамилий, которые внесли в санкционный список: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, Игорь Сергиенко, Максим Рыженков, Ольга Чуприс, Дмитрий Крутой, Геннадий Богдан, Лидия Ермошина, Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацуба, Игорь Плишевський, Олег Слижевський, Ирина Целиковець Валерий Вакульчик, Иван Тертелю, Иван Носкевич, Александр Конюк, Юрий Караев, Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко, Юрий Назаренко, Роман Мельник, Иван Кубрак, Олег Шаблико, Андэй Равка, Алексей Волков, Сергей Аземша, Андрей Смаль.

Указанным лицам запрещено въезжать в страны Балтии, в дальнейшем список санкций могут расширить.

В Беларуси 3-ю неделю проходят массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики задерживают митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Александра Лукашенко освободить задержанных и соблюдать права граждан на мирный протест. За время митингов погибли люди. Точное их количество не известно, по неофициальным данным - их более 5. В связи с массовыми нарушениями прав граждан, а также непризнанием результатов выборов, ЕС решил ввести санкции против Беларуси.