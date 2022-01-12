Страны Балтии просят НАТО прислать больше войск

Резервисты эстонской армии строят временное ограждение на границе с Россией, 20 ноября 2021 года / Reuters

Страны Балтии просят союзников по НАТО увеличить военные силы на территории своих стран, чтобы удержать Россию.

Об этом заявила премьер Эстонии Кая Каллас в среду, 12 января, перед встречей представителей России и НАТО, пишет Reuters.

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Россия стягла войска к границам с Украиной, и требует прекратить увеличение войск НАТО на восточном фланге и больше не расширять Альянс на восток. В среду в Брюсселе Москва снова заявила о требованиях по гарантиям безопасности НАТО.

"Обсуждаем с союзниками увеличение их присутствия, чтобы действовать как сдерживающий фактор. Если посмотрите на карту, то страны Балтии - это полуостров НАТО. Поэтому имеем свою обеспокоенность", - сказала Каллас.

Один из дипломатов НАТО на условиях анонимности сказал, что вопросы о дополнительных силах в странах Балтии могут обсудить министры обороны НАТО, проведя запланированную встречу в середине февраля.

Силы НАТО развернули в Литве, Латвии, Эстонии и Польше после того, как Россия аннексировала Крым в 2014 году. Там чуть больше 1000 военных. Каллас сказала, что возможно увеличение этих сил.

По ее словам, Запад мог бы вести конструктивные переговоры с Москвой, но также должен дать Кремлю понять, что если Россия обострит ситуацию в Украине, то экономически из-за санкций ей придется заплатить высокую цену.

"Думаю, мы не должны попадать в ловушку, обсуждая, что может сделать Запад, потому что он не сделал ничего плохого. Ми не создавали военных групп для нападения на Россию", - сказала Каллас.

Москва отрицает какие-либо агрессивные намерения против Украины и заявила, что имеет право размещать войска там, где захочет, в пределах своих границ.

В НАТО ответили России, что вступление в Альянс - право каждой страны, которая может выбирать собственные меры безопасности. Только Украина и 30 членов НАТО могут решать, когда Киев готов присоединиться к Альянсу. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.