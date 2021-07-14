Страну охватили масштабные лесные пожары: живьем горят животные

Фото: Reuters

10 штатов на западе США страдают от масштабных лесных пожаров.

Об этом сообщило издание Reuters.

Деревья и кусты воспламеняются мгновенно из-за аномально высокой температуры воздуха. Пламя перекидывается на местные дома. Живьем горят животные в лесах.

С огнем борются тысячи спасателей. Пока они не в состоянии обуздать пожар из-за жары.

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Местные власти начали эвакуацию людей из опасных зон. Уже спасли несколько тысяч граждан.

"Я впервые видела лесной пожар. Это страшно, доводит до слез, ужасает. Не знаешь, потеряешь ли дом. Смотришь, как горят соседские дома, но абсолютно ничего не можешь сделать", - прокомментировала очевидица пожара.

Челябинская область России страдает от масштабных лесных пожаров. Один человек погиб. Из-за пожаров эвакуировали более 350 человек, из них 150 - дети. Огонь от лесных пожаров перекинулся на поселки.