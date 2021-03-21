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воскресенье, 21 марта 2021 15:21

Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины

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Странам ЕС пытались продать несуществующие вакцины
Мошенники хотели продать правительствам вакцины, которых не было. Фото: Pexels

Финляндии и другим стран ЕС злоумышленники предлагали купить несуществующие вакцины от коронавируса за €14 млрд.

Об этом рассказал директор Европейского бюро по борьбе с мошенничеством Вилли Итяля, передает Yle.

"Мы знаем, что вакцины предлагались и в Финляндии", - сказал он.

Он не имеет возможности сообщить, откуда такие предложения поступали. Сказал, что мошенники связаны с организованной преступностью и действуют из других стран.

Бюро узнало о мошенничестве после того, как несколько стран ЕС, которые получили такие предложения, связались с Европейской комиссией.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - объясняет Итяля.

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Расследованием дела в Финляндии занимаются правоохранительные органы.

Общее количество прививок от Covid-19 превысило отметку в 100 тыс. 19 марта в Украине сделали 11800 прививок в рамках кампании по вакцинации от коронавируса, заявив министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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