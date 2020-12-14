Страна, заказавшая больше всего Covid-вакцины, получила первую партию

Первые партии вакцины от Covid-19 уже в Канаде. Перед этим страна одобрила применение вакцины производства Pfizer и BioNTech.
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter.
"Партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от коронавируса прибыла в Канаду. Но наша борьба продолжается. Носите маски и мойте руки", - заявил Трюдо.
По количеству заказанной вакцины против Covid-19 Канада является первой в мире.
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Страна договорилась о поставках вакцины для прививки 153,9 млн человек - 410% населения страны.
Украина обратилась к канадским партнерам о помощи в получении партии вакцин против Covid-19 для граждан.
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