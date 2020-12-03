Страна продает на аукционе 170 слонов из-за засухи и нападения на людей

Слоны в Намибии / Getty Images

Намибия выставила на международный аукцион 170 диких слонов из-за засухи и увеличения популяции этих животных.

Министерство окружающей среды страны в рекламе пишет, что рост количества конфликтов между людьми и слонами стал причиной продажи этого млекопитающего, находящегося под угрозой исчезновения. Слоны вымирают из-за браконьерства и уменьшения ареалов для проживания. Об этом пишет британская The Guardian.

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Министерство окружающей среды Намибии заявило, что будет продавать животных для всех в Намибии или за ее пределами, кто сможет соответствовать строгим критериям. Они предусматривают безопасную транспортировку и проживание животных. Иностранные покупатели также должны предоставить доказательства, что природоохранные органы их стран позволят им экспортировать слонов домой.

Как и несколько других африканских стран, Намибия пытается найти баланс между защитой ценных видов животных и устранением опасности от их возможных нападений на поселения людей. Власти страны при международной поддержке проводит программу сохранения и размножения слонов, в результате которой их популяция выросла с 7,5 тыс. в 1995-м до 24 тыс. в 2019-м.

В октябре власти Намибии выставила на продажу 70 самок и 30 самцов буйволов из парка в центральной части страны, чтобы снизить нагрузку на пастбища. Эта засушливая страна также продала с аукциона 1 тыс. животных из национальных парков, в частности, 500 буйволов в 2019-м, потому что столкнулась с самой сильной засухой за последний век.