Страна позволила есть мясо из лаборатории

Эксперты управления по продовольствию Сингапура признали продукцию Eat Just безопасной для употребления и позволили ее в качестве ингредиента наггетсов. Фото: pixabay.

Искусственно выращенное в лаборатории "куриное мясо" сертифицировало как продукт питания управления по продовольствию Сингапура.

Американская компания Eat Just будет продавать культивируемую курятину в Сингапуре, сообщает ВВС.

Эксперты управления по продовольствию Сингапура признали продукцию Eat Just безопасной для употребления и позволили ее в качестве ингредиента наггетсов.

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"Первое в мире нормативное разрешение на это высококачественное мясо, созданное непосредственно из клеток животных для безопасного потребления человеком, открыло возможность для небольшого коммерческого запуска в Сингапуре", - прокомментировали в Eat Just.

Когда продукт поступит в продажу пока не сообщили.

Спрос на альтернативу обычному мясу резко вырос из-за опасений потребителей по поводу здоровья, благополучия животных и окружающей среды. В течение следующего десятилетия рынок заменителей мяса может достичь 140 миллиардов долларов, или около 10% от мировой мясной промышленности.

Министерство сельского хозяйства Нидерландов распорядилось выбраковать 200 тыс. кур после обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа на ферме в селе Пуйфлийк на востоке страны. Об этом сообщает издание Reuters.