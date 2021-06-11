Страна ЕС запускает цифровой сертификат вакцинации

В Германии разработали систему выдачи сертификатов вакцинации. Фото: Reuters

В Германии начали внедрять цифровой сертификат вакцинации.

Сертификат CovPass смогут получить полностью привитые против коронавируса лица, рассказал министр здравоохранения Йенс Шпан, сообщает DW.

МЗ Германии планирует до конца июня сделать цифровой сертификат доступным. С июля CovPass можно будет использовать для поездок внутри ЕС.

"Целью является, чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий", - сказал Шпан.

В Германии граждане уже могут загружать на мобильные телефоны приложение CovPass. В будущем обновят приложение Corona-Warnapp, в который можно будет добавить цифровой сертификат вакцинации.

Цифровой сертификат станет дополнением бумажному сертификату вакцинации, который действует в Германии. Жители Германии смогут подать запрос на получение цифрового сертификата в центрах вакцинации или у семейных врачей, где им делали вторую прививку.

Центры вакцинации будут посылать цифровые ключи для загрузки сертификата в мобильное приложение.

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Сертификат можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

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