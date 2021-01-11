Сторонников независимости давили танками

Мужчина с литовским флагом у советского танка, 13 января 1991 года / Wikipedia

13 января 1991-го советские десантники и спецназ КГБ захватили в Вильнюсе ряд зданий. В кровавых столкновениях с людьми, которые требовали независимости, погибли 14 литовцев, сотни ранили.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР единогласно принял акт "О восстановлении независимого Литовского государства", отменив конституцию СССР, и первой из республик объявил о выходе из Союза.

В ответ Съезд народных депутатов СССР 15 марта объявил эти решения незаконными, потребовав их отмены. Москва начала энергетическую блокаду Литвы, что заставило 29 июня Вильнюс отложить дату вступления в силу Акта о восстановлении независимости.

7 января 1991 года правительство Литвы начало либерализацию цен, повлекшее их резкий рост цен. Это дало повод просоветски настроенным силам устроить акцию под стенами парламента с требованиями отставки парламента.

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После попыток участников ворваться в здание сейма, его голова призвал сторонников независимости выйти на защиту парламента. В тот же день в разных городах стран Балтии под предлогом обеспечения весеннего призыва высадились подразделения советских десантников. Они в ночь на 11 января заняли в Вильнюсе ряд зданий.

После очередного требования президента СССР Михаила Горбачева возобновить действие советской конституции, литовские коммунисты объявили о создании Комитета национального спасения Литвы, который обратился к Горбачеву с просьбой ввести в Вильнюс войска. В ответ десятки тысяч литовцев образовали баррикады у парламента.

В ночь на 13 января подразделения советских десантников и спецподразделения КГБ "Альфа" попытались штурмом взять помещение телебашни в Вильнюсе. Против безоружных литовцев применили танки и БМП. Войска СССР штурмовали телецентр, телебашню и ряд объектов города.

В результате погибли 14 литовцев и боец ​​"Альфы", ранены около 800 человек. Больше всего жертв было около телебашни. По данным литовских властей, число раненых достигает тысячи человек.

Горбачев отстранился от событий, назвав их перегибами на местах. Не взяли на себя ответственность министры обороны и внутренних дел СССР, по приказам которых советские войска ввели в Литву.

Согласно расследованию, причастными к кровавым событиям были 48 человек. Над 6 из них 1996-го был суд, решением которого лидеров Компартии Литвы признали виновными в попытке государственного переворота и соучастии в убийстве и ранены людей. Их приговорили к различным срокам заключения.

В феврале-марте 1991 года в странах Балтии состоялись референдумы. 91% литовцев, 79% латвийцев и 71% эстонцев высказались за суверенитет своих стран, что стало фактическим началом распада СССР.