Столтенберг сделал обнадеживающее заявление о расширении НАТО

По словам Столтенберга, НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам. Фото: Михаил Палинчак, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс никогда не обещал не принимать новых членов с востока Европы.

Об этом Столтенберг сказал в интервью агентству DPA.

"НАТО никогда не давало обещания не расширяться. На самом деле это есть в нашем учредительном договоре, что любая европейская страна может стать членом Альянса. Также есть документы, относящиеся к периоду 1970-1990-х годов – Хельсинкский заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт НАТО-Россия и многие другие договоры, четко говорящие, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это фундаментальный принцип европейской безопасности, под которым также подписалась Россия", - подчеркнул Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Никакого движения НАТО на восток" – Путин ультиматумом анонсировал встречу с США

Он выразил готовность Альянса к разговору с Россией в рамках Совета НАТО – Россия. Генсек намерен в 2022 году как можно скорее созвать проведение такого заседания.

По словам Столтенберга, НАТО не пойдет на компромиссы по ключевым принципам.

"Это не то, что мы можем изменить с помощью определенных цитат. И страны-члены решительно отрицают, что они когда-нибудь такое обещали", - опроверг он информацию о нерасширении НАТО на восток.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс. США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень обеспокоенности действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ относительно "гарантий безопасности".