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четверг, 23 декабря 2021 12:52

"Никакого движения НАТО на восток" – Путин ультиматумом анонсировал встречу с США

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&quot;Никакого движения НАТО на восток&quot; – Путин ультиматумом анонсировал встречу с США
Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря. Фото: скриншот с видео

В начале 2022 года в Женеве состоится двусторонняя встреча между Россией и Соединенными Штатами Америки. На встрече будет подниматься вопрос о нерасширении границ НАТО.

Об этом заявил президент страны-агрессора РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря, передает Gazeta.ua.

"Я ответил на предложение президента (США. - Gazeta.ua) Джо Байдена, который в телефонном разговоре предложил назначить ответственных представителей, для того, чтобы вести переговоры по вопросам стратегической стабильности. Ясно, что один из важнейших элементов на сегодняшний день – это обеспечение безопасности на этом участке (относительно расширения НОТО. - Gazeta.ua). И мы должны понять, как будет обеспечена наша безопасность. Поэтому мы прямо задали вопрос: никакого движения НАТО на восток быть не должно", - сказал Путин.

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Добавил, что Россия "видит положительную реакцию" Вашингтона. Представителей обеих стран на переговоры уже назначили.

"Американские партнеры нам говорят, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в начале года в Женеве", – заявил президент России.

20 декабря министерство иностранных дел России опубликовало предложения к НАТО по так называемым "гарантиям безопасности". Среди прочего там есть требование отказать Украине в перспективе вступления в Альянс.

США в свою очередь готовятся представить Кремлю перечень обеспокоенности действиями России. Так администрация президента США Джо Байдена намерена ответить на требование РФ относительно "гарантий безопасности".

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Дата
23
декабря

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