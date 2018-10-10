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среда, 10 октября 2018 08:21

Столб огня и взрыва: на воздух взлетел российский нефтеперерабатывающий завод

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Столб огня и взрыва: на воздух взлетел российский нефтеперерабатывающий завод
Восемь человек получили ранения и были госпитализированы

Вчера вечером в Боснии и Герцеговине в городе Босански-Брод на российском нефтеперерабатывающем заводе "НПЗ Брод" произошел мощный взрыв. Восемь человек получили ранения и были госпитализированы.

После взрыва в воздух попали частицы опасных для здоровья нефтепродуктов. Людей вблизи завода массово эвакуировали, пишет RTSR.

Ударная волна от взрыва была такой силы, что аварию почувствовали жители соседних населенных пунктов.

"Это был сильный взрыв. Черный дым и вонь двигались вниз по реке в сторону Хорватии", - сообщили местные СМИ.

"Огонь до самого неба!", "Настоящий землетрясение", "Все было перевернуто с ног на голову! Это ужасно! ", - комментируют очевидцы аварии в соцсети.

Фото и видео с места событий в сеть выложили свидетели происшествия.

Пожар локализовали. Ее причина пока неизвестна.

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НПЗ Брод - единственный нефтеперерабатывающий завод в Боснии и Герцеговине. Расположенный в городе Брод на границе с Хорватией. Контролируется российской компанией "Зарубежнефть" через дочернее общество АО "НефтегазИнКор".

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10
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