Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс.

Стивен Кинг покрыл все расходы на новую книгу школьников.

Американский писатель Стивен Кинг пожертвовал $6,5 тыс. ученикам начальной школы Фаруэлл в Льюистон, которые решили выпустить книгу.

Школьники запустили на Kickstarter программу по сбору денег на публикацию книги. Кинг покрыл все расходы, об этом пишет DTF.

Это адаптация произведения Гэри Сэвиджа "Fletcher McKenzie and the Passage to Whole" о приключениях мальчика из штата Мэн, который путешествует в современном мире, в условиях пандемии Covid-19.

В написанной школьниками книге - 290 ст. По словам одной школьницы, они работали над ней 4 года. Другая ученица рассказала, что помощь Кинга "снесла ей крышу".

