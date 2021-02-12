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пятница, 12 февраля 2021 16:57

Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс.

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Стивен Кинг отдал школьникам $6,5 тыс.
Стивен Кинг покрыл все расходы на новую книгу школьников. Фото: chytomo.com

Американский писатель Стивен Кинг пожертвовал $6,5 тыс. ученикам начальной школы Фаруэлл в Льюистон, которые решили выпустить книгу.

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Школьники запустили на Kickstarter программу по сбору денег на публикацию книги. Кинг покрыл все расходы, об этом пишет DTF.
Это адаптация произведения Гэри Сэвиджа "Fletcher McKenzie and the Passage to Whole" о приключениях мальчика из штата Мэн, который путешествует в современном мире, в условиях пандемии Covid-19.

В написанной школьниками книге - 290 ст. По словам одной школьницы, они работали над ней 4 года. Другая ученица рассказала, что помощь Кинга "снесла ей крышу".

Полноценный трейлер сериала по мотивам романа Стивена Кинга "Противостояние" впервые представили на фестивале Comic-Con в Нью-Йорке. Культовый роман, который впервые опубликовали в 1978 году, стал мини-сериалом.

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