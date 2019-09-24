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вторник, 24 сентября 2019 23:17

Стенограмму разговора Трампа и Зеленского опубликуют

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Стенограмму разговора Трампа и Зеленского опубликуют
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским. Фото: Sputnik

Президент США Дональд Трамп разрешил опубликовать текст телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечается, стенограмма будет полной и неотредактированной. Об этом Трамп написал в Twitter.

"Я разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неотредактированную стенограмму моего разговора с президентом Украины Зеленским. Вы увидите, что это был очень дружелюбный и абсолютно уместный звонок. Никакого давления и, в отличие от истории с Джо Байденом и его сыном, никакой услуги за услугу", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп сделал громкое заявление относительно финансовой помощи Украине

Президент США Дональд Трамп приказал директору Административно-бюджетного управления Мику Малвейни остановить оборонительную помощь Украине перед тем, как позвонил Владимиру Зеленскому 25 июля. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на три неназванные высокопоставленные источники в администрации Трампа.

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