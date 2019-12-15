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воскресенье, 15 декабря 2019 14:29

"Ставить политиков к стенке" - Грета Тунберг извинилась за свой призыв

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&quot;Ставить политиков к стенке&quot; - Грета Тунберг извинилась за свой призыв
Активистка заявила, что ее неправильно поняли. Фото: РБК

Екоактивистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв ставить политиков к стенке.

Об этом она сказала на эко-протесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Тунберг выразила тревогу, что этот саммит не приведет к каким-то адекватным действиям политиков в сфере охраны окружающей среды. Поэтому экоактивисты должны продолжать давление на политиков.

"Мы позаботимся о том, чтобы поставить их к стене, и они вынуждены будут выполнять свою работу, чтобы защитить наше будущее", - заявила Грета Тунберг.

В мире подумали, что она призывает расстреливать политиков.

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"Это шведское выражение: "att ställa någon mot väggen" (поставить кого-то у стены), которое означает привлечь кого-то к ответственности. Вот что случается, когда ты импровизируешь во время речей на другом языке", - пояснила Тунберг.

Активистка извинилась перед всеми, кто понял это неправильно. Заявила, что все школьное движение протестов против любых форм насилия.

Активистка Грета Тунберг на экологическом катамаране отправилась из Северной Америки в Европу. Грета примет участие в совещании ООН по климату, которая состоится в начале декабря в Мадриде.

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