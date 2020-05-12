Статистика по жертвам коронавируса в России может быть занижена на 70% - СМИ

Financial Times предполагает, что количество смертей от коронавируса может быть существенно занижено государством. Фото: Reuters

Одна из влиятельных мировых газет опубликовала материал про коронавирус в России. Количество умерших от Covid-19, исходя из публикации, может быть сильно занижено.

Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге погибли 629 пациентов с Covid-19. Но всего за месяц в двух городах умерли на 2 тыс. 73 человека больше, чем в среднем за последние пять лет.

То есть 1 тыс. 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности" остаются неучтенными - а это на 72% больше озвученных властью цифр.

По данным оперштаба на 11 мая, общее число умерших от коронавируса россиян составляет 2 тыс. 9 человек. Если к нему прибавить неучтенные смерти, оказывается, что неучтенных смертей все равно больше, чем гласит статистика.

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Исходя из этого, издание Financial Times предположило, что неучтенные смерти - это неучтенные жертвы коронавируса.

Причем издание считает, что занижение данных по смертности от коронавируса может иметь большие масштабы. Ведь оценка в 72% основывается на данных всего по двум российским городам. Только Москва и Санкт-Петербург опубликовали информацию о смертности за апрель, данные по стране в целом ожидаются в июне.

По состоянию на утро 11 мая, от коронавируса в мире умерли 286 330 человек. Выздоровели 1 455 862 человека.