Статистика по жертвам коронавируса в России может быть занижена на 70% - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2592
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4725
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 702
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3690
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2628
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 999
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1476
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
12
3
8
8
16
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Видео
Все видео
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Маск и Граймс так и не смогли объяснить, как правильно произносить имя их ребенка
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Водолазы "Бессмертного полка" с портретами ветеранов опустились на дно: буквально
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 2592
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 702
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3690
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1854
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1242
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
11 мая 2020
Просмотров: 135
Настав час бити пенальті
У кар'єрі практично всіх видатних футбольних нападників-бомбардирів настає час, коли вони починають бити одинадцятиметрові. На початку зіркового ...
вторник, 12 мая 2020 09:18

Статистика по жертвам коронавируса в России может быть занижена на 70% - СМИ

  Комментировать
Статистика по жертвам коронавируса в России может быть занижена на 70% - СМИ
Financial Times предполагает, что количество смертей от коронавируса может быть существенно занижено государством. Фото: Reuters

Одна из влиятельных мировых газет опубликовала материал про коронавирус в России. Количество умерших от Covid-19, исходя из публикации, может быть сильно занижено.

Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге погибли 629 пациентов с Covid-19. Но всего за месяц в двух городах умерли на 2 тыс. 73 человека больше, чем в среднем за последние пять лет.

То есть 1 тыс. 444 летальных исхода "сверх нормального уровня смертности" остаются неучтенными - а это на 72% больше озвученных властью цифр.

По данным оперштаба на 11 мая, общее число умерших от коронавируса россиян составляет 2 тыс. 9 человек. Если к нему прибавить неучтенные смерти, оказывается, что неучтенных смертей все равно больше, чем гласит статистика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае зафиксировали 15 случаев бессимптомного коронавируса

Исходя из этого, издание Financial Times предположило, что неучтенные смерти - это неучтенные жертвы коронавируса.

Причем издание считает, что занижение данных по смертности от коронавируса может иметь большие масштабы. Ведь оценка в 72% основывается на данных всего по двум российским городам. Только Москва и Санкт-Петербург опубликовали информацию о смертности за апрель, данные по стране в целом ожидаются в июне.

По состоянию на утро 11 мая, от коронавируса в мире умерли 286 330 человек. Выздоровели 1 455 862 человека.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Статистика по жертвам коронавируса в России может быть занижена на 70% - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
На бывшем арсенале в России сдетонировали снаряды, люди бегут
12
 Просмотров: 35604
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 25308
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
 4 Просмотров: 16857
Зеленский заменил безвиз на &quot;безвыезд&quot; - Геращенко
Зеленский заменил безвиз на "безвыезд" - Геращенко Просмотров: 12762
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 11799
Мир
Коронавирус в Китае: 11 млн уханцев проверят за 10 дней
Коронавирус в Китае: 11 млн уханцев проверят за 10 дней Просмотров: 36
Более 286 тыс. человек стали жертвами коронавируса
Более 286 тыс. человек стали жертвами коронавируса Просмотров: 99
Греция готовится открывать туристический сезон
Греция готовится открывать туристический сезон Просмотров: 207
В Китае зафиксировали 15 случаев бессимптомного коронавируса
В Китае зафиксировали 15 случаев бессимптомного коронавируса Просмотров: 279
В Гонконге снова протесты: 230 задержанных
В Гонконге снова протесты: 230 задержанных Просмотров: 81
Больше всего комментируют
4
Россия и Китай объединяются против Запада, а в Украине реваншисты подняли головы: 5 блогов недели
4
"Экс-азовец" Кравченко обвинил Белецкого в отмывании партийных денег: детали
3
Отменили оплату за обучение старшеклассников
3
Восемь альпинистов погибли во время шторма
3
"Агенты Кремля": в Тернополе "кровью" расписали Российскую церковь
Голосов: 82
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua