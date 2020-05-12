Более 286 тыс. человек стали жертвами коронавируса

В мире коронавирусом заразились более 4 млн человек. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

По состоянию на утро 11 мая от коронавируса в мире умерли 286 330 человек. Выздоровели 1 455 862 человека.

Всего в мире 4 177 504 инфицированных. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Больше всего в мире смертей зафиксировано в США - 80 682 человека, Великобритании - 32 141, в Италии - 30 739, Испании - 26 744 и во Франции - 26 646. В Китае в целом - 4637, без изменений уже более двух недель.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 347 881), Испания (227 436), Великобритания (224 332), Россия (221 344), Италия (219 814), Франция (177 547), Германия (172 576), Бразилия (169 143) и Турция (139 771).

В Украине по последним данным зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни Covid-19. Из них 408 летальных. При этом выздоровели 3288 человека.