Стало известно, куда этапировали Навального

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию 2 в городе Покрове Владимирской области.
Об этом сообщил правозащитник Руслан Вахапов, специализирующийся на защите прав заключенных, передает ТАСС.
"По моей информации, Навального доставили в ИК-2 в Покрове недавним этапом. Сведения о его прибытии в это исправительное заведение распространились среди заключенных колонии", - сказал Вахапов.
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Однако правозащитник отметил, что точно утверждать о прибытии Навального в данную колонию можно будет после визита туда его адвокатов.
Также не исключено, что Навального могут перевезти в другую колонию.
"Его потом могут перевести куда-то еще, такие случаи есть", - сказал Вахапов.
Решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше" осталось в силе. Он должен провести 2 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Также российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко.
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