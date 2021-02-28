Стало известно, куда этапировали Навального

Навального этапировали в исправительную колонию 2 в городе Покрове Владимирской области. Фото: pravda.com.ua

Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в исправительную колонию 2 в городе Покрове Владимирской области.

Об этом сообщил правозащитник Руслан Вахапов, специализирующийся на защите прав заключенных, передает ТАСС.

"По моей информации, Навального доставили в ИК-2 в Покрове недавним этапом. Сведения о его прибытии в это исправительное заведение распространились среди заключенных колонии", - сказал Вахапов.

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Однако правозащитник отметил, что точно утверждать о прибытии Навального в данную колонию можно будет после визита туда его адвокатов.

Также не исключено, что Навального могут перевезти в другую колонию.

"Его потом могут перевести куда-то еще, такие случаи есть", - сказал Вахапов.

Решение Симоновского суда Москвы о замене оппозиционному политику Алексею Навальному условного срока на реальный по уголовному делу "Ив Роше" осталось в силе. Он должен провести 2 года и 6 месяцев заключения в колонии общего режима. Также российского оппозиционера Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана Второй мировой войны Гната Артеменко.