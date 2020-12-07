Стало известно, когда вакцина от коронавируса будет доступна в ЕС

Вакцину от коронавируса доставят в страны ЕС через 3-4 недели. Фото: pravda.com.ua

Вакцины от вируса Covid-19 проходят последние этапы проверки в Европейском агентстве по лекарственным средствам и будут доставлены в страны ЕС в ближайшие 3-4 недели.

Об этом представитель Литвы в Европейской комиссии Виргиниюс Синкевичюс рассказал агентству BNS.

По его словам, страны ЕС получат вакцину одновременно.

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"Мы говорим о периоде от 3 до 4 недель, когда вакцина действительно может попасть в государства. Важнейшие акценты - обеспечение логистики внутри страны, поддержание необходимых температур и условий, а также обеспечение их доступности не только в городах, но и в районных центрах", - сказал Синкевичюс.

Агентство планирует созвать совещание до 29 декабря, чтобы решить, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.

По данным соцопроса, треть британцев не хотят делать прививки против коронавируса.