Стало известно, когда Трамп уедет из Вашингтона

Трамп будет ждать до самой инаугурации Байдена. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поедет из Вашингтона перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена.

Она состоится в следующую среду утром, пишет агентство АР со ссылкой на источник.

Об этом решении Трампа официально не сообщали.

Он сам не придет на инаугурацию Байдена. Вместо ноього приедет вице-президент Майк Пенс.

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Трамп может остаться во Флориде с группой своих помощников.

Нацгвардии, дислоцированной в столице США, Вашингтоне, позволили применять огнестрельное оружие на поражение. С 12 января нацгвардейцев и полицию у здания Конгресса вооружили огнестрельным оружием и позволили ее применять для защиты здания и членов парламента.