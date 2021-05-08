Стало известно, когда лидеры ЕС обсудят политику в отношении РФ

На саммите 25 мая лидеры ЕС обсудят политику в отношении России и тему Brexit. Фото: Reuters

На саммите 25 мая лидеры ЕС обсудят политику в отношении России и тему Brexit. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам неформального саммита ЕС в Порту.

"Помимо основной повестки дня, мы сегодня затронули и другие темы, к которым мы вернемся на саммите 25 мая. Это, в частности, Россия и Brexit. По всем этим темам я попросил подготовить к саммиту подробную справку", - сказал он.

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Макрон отметил, что "участники (саммита ЕС - ред.) находятся на этапе подготовки разработки европейской стратегии по борьбе с пандемией". "Это совместное движение, несмотря на то что у нас может быть разное видение тех или иных проблем", - сказал он.

По данным издания, на сегодняшней встрече тему отношений с Россией не обсуждали.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников выслать хотя бы одного российского дипломата.