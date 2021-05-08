Чехия просит страны ЕС выслать российских дипломатов

Бабиш попросил Евросоюз проявить солидарность. Фото: Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на саммите ЕС в Португалии попросил союзников выслать хотя бы одного российского дипломата.

Он заранее объявил, что на саммите поднимет тему взрывов на складах в Врбетице. Просил союзников о знак солидарности, сообщает Mlada fronta Dnes.

"Европа не может принять такие действия РФ. Мы должны понимать, что когда атакуют одно государство, являющееся членом ЕС, атакуют Все страны ЕС", - сказал Бабиш.

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Решение о высылке российских дипломатов может быть вскоре согласовано, добавил он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, в ходе которого обсудили действия России. Блинкен и Бабиш сошлись во мнении о необходимости продолжения поддержки единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России.