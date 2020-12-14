Стало известно, какую зарплату получает Тихановская

Средства Тихановской и ее штабу предоставляют "меценаты, в том числе среди белорусских бизнесменов, поддерживающих работу офиса в Литве". Фото: DW

Признана международным сообществом в статусе выбранной главы белорусского государства Светлана Тихановская, как и представители ее размещенного в Вильнюсе (Литва) штаба, получает регулярную заработную плату.

Об этом белорусский национал-демократ Франак Вячорка, который сейчас является ее советником, заявил в интервью для издания Kyky.

"Это средняя вильнюсская зарплата, составляющая примерно 1200 евро в месяц", - сказал Вячорка.

По его словам, такие средства Тихановской и ее штаба предоставляют "меценаты, в том числе среди белорусских бизнесменов, поддерживающих работу офиса в Литве".

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"Только недавно появилась возможность выплачивать какие зарплаты сотрудникам. Ранее все работали бесплатно", - подчеркнул Вячорка.

При этом помещения и охрану Тихановський предоставляет Литва, а зарубежные поездки, как объяснил Франак Вячорка, "оплачивают принимающие стороны".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко главным иждивенцем страны.