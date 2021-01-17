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воскресенье, 17 января 2021 13:36

Стало известно, какими будут первые указы Байдена

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Стало известно, какими будут первые указы Байдена
Также Байден отменит запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством. Фото: REUTERS

Избранный президент Джо Байден в первый день своего пребывания на посту планирует подписать более 10 указов.

Байден вернет США Парижской климатического соглашения - глобального пакта о сокращении выбросов углерода, из которого США вышли за Трампа, сообщает "Европейская правда".

Также Байден отменит запрет на поездки в страны с преимущественно мусульманским большинством.

Кроме того, новый президент сделает ношение масок для лица обязательным на территории федеральной собственности и во время поездок между штатами.

Он также подпишет приказы о прекращении выселений и выплат по студенческим займам во время пандемии коронавируса.

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Кроме исполнительных указов в первые дни его пребывания в должности Байден планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. Он предложит путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые в настоящее время находятся в Соединенных Штатах.

Также Байден объявил о своем первом законодательном приоритете - пакете помощи во время пандемии на 1,9 триллиона долларов, который включает прямые выплаты американцам. По словам Байдена. это будет первый вопрос, который Конгресс рассмотрит после его инаугурации.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена запланирована на 20 января в Вашингтоне. Все 50 американских штатов и округ Колумбия находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможных протестов перед инаугурацией новоизбранного президента. Войска Национальной гвардии со всей страны направлены в Вашингтон, чтобы предотвратить повторение беспорядков 6 января, жертвами которых стали несколько человек. ФБР выпустило предупреждение о возможных маршах вооруженных сторонников Трампа в столицах всех штатов.

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Дата
17
января

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