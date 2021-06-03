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четверг, 03 июня 2021 15:05

Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника

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Стадо слонов прошло 500 км. Стоят возле города-миллионника
Слоны прошли почти 500 км / YouTube

Стадо из 15 слонов, сбежавших в прошлом году из заповедника на юго-западе Китая прошло более 500 км и теперь достигло города Куньмина, население которого более 7 млн ​​человек.

В прошлом году стадо из 16 животных сбежало из заповедника недалеко от города Пуэра. Сначала было 16 слонов, но двое вернулись в заповедник. Один слоненок родился в дороге. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Сейчас в стаде шесть самок, три взрослых самца, три молодых самца и трое детенышей. Пока никто не придумал, как вернуть животных в заповедник.

Оперативная группа смотрителей пытается по возможности направить слонов так, чтобы избегали крупных городов на пути. Для этого их привлекают разложенной по дороге едой.

Иногда визита слонов не избежать. Во вторник животные посетили нескольких удаленных домов престарелых. Они даже из любопытства заглядывали в комнаты, поэтому некоторые испуганные постояльцы прятались под кроватями. В среду вечером, 2 июня, стадо подошло к окраине столицы провинции Юньнань, городу Куньмину.

Власти города создали командный центр для наблюдения за стадом. Передвижения отслеживает оперативная группа из 360 человек на 78 машинах и девять дронов. Их задача - организовать прохождение стада по ближним населенным пунктам, минуя мегаполис. Местных жителей предупреждают, чтобы не оставляли пищу, преимущественно кукурузу, в доступных местах, а также не пугали слонов петардами или другими средствами.

В стратегических местах устроены заграждения. Для животных приготовили около 18 тонн корма.

"Впервые в Китае видим такую ​​далекую миграцию диких слонов. Переход азиатских слонов - привычное явление, но обычно происходит между несколькими местами в определенном районе. Мы не знаем, какова их цель. Пожалуй, вожак стада неопытный, и сбил группу с пути", - говорит эксперт из азиатских слонов из Университета в Юньнани Чен Миньен.

Пока слоны не поранили ни одного человека. Но потери на полях и посевах на пути животных уже превысили $1 млн.

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Дата
03
июня

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