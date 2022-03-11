США запретили какие-либо инвестиции в РФ. Фото: svoboda.org

США запретят своим громанядам осуществлять какие-либо инвестиции в РФ.

Об этом сообщает Экономическая правда.

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Ранее такое ограничение действовало только на энергетический сектор агрессора.

Такие шаги гарантировали, что американские компании и инвесторы не будут поддерживать усилия Владимира Путина по расширению производства энергии в России.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Центрального банка РФ и Российского фонда прямых инвестиций. Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США запретило любому американскому лицу совершать какие-либо операции с участием российского Центрбанка, Фонда национального богатства или Министерства финансов РФ.