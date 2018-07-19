США взялось за Россию в еще одном стратегическом вопросе

Соединенные Штаты начали расследование в вопросе национальной безопасности, которой угрожает импорт урана из России, Казахстана и Узбекистана.

Соединенные Штаты начали расследование в вопросе национальной безопасности, которой угрожает импорт урана из России, Казахстана и Узбекистана. Угроза заключается в росте тарифов на импорт сырья из России и стран Центральной Азии.

Министр торговли США Уилбур Росс объявил об этом расследовании 18 июля, пишет "Радио Свобода".

Росс заявил, что расследование будет охватывать весь урановый сектор, включая добычу и обогащение, а также оборонительное и промышленное использование радиоактивного металла.

"Наше производство урана, необходимого для военных и энергетики, сократилось с 49% от нашего потребления до 5%", - сказал Росс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопреки обещаниям: КНДР наращивает производство ядерного оружия

По словам министра США, такая зависимость от импорта может поставить под угрозу безопасность американцев.

По данным министерства торговли США в 2017 году импортировали обогащенного урана на $1,4 млрд, еще на $470 млн. урановых руд и на $1.8.млрд. - соединений и сплавов урана.

По данным министерства энергетики, бывшие советские республики обеспечивают более трети объема. Казахстан - 24%, Россия - 14%, Узбекистан - 4%.

Во время встречи в Хельсинки американский президент Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин, скорее всего, договорились не касаться вопроса Крыма. Новых санкций не будет. Об этом в интервью для Gazeta.ua сказал эксперт по международным отношениям Олександр Хара.