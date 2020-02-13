США ввели санкции против России

США ввели новые санкции против России. Фото: glavcom.ua

Против трех российских организаций США ввели санкции.

Это сделали согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщили в Федеральном реестре США.

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертаусское авиационное производственное предприятие".

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Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.

Европейский Союз отменит санкционные ограничения относительно украинских чиновников времен Януковича - экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.