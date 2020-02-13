США ввели санкции против России

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1170
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1701
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3834
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2952
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 720
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7830
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2124
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2295
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
8
6
3
13
3
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Задержанный по представлению Украины &quot;Черный Ленин&quot; просит убежища в России
Задержанный по представлению Украины "Черный Ленин" просит убежища в России
Столицу Ирака впервые за 12 лет накрыл снег
Столицу Ирака впервые за 12 лет накрыл снег
Бутерброд не удался: у россиянки на столе взорвалась колбаса
Бутерброд не удался: у россиянки на столе взорвалась колбаса
Видео
Все видео
"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение
"Живем один раз": секс-скандал с российской учительницей получил продолжение
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео
Запустили фейерверк весом более тонны: впечатляющее видео
В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео
В России очередное ЧП с пассажирским лайнером: показали фото и видео
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
"Первый канал" нашел "доказательство" причастности Трампа к коронавирусу
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 720
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2295
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1089
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1773
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 9
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
четверг, 13 февраля 2020 16:47

США ввели санкции против России

  Комментировать
США ввели санкции против России
США ввели новые санкции против России. Фото: glavcom.ua

Против трех российских организаций США ввели санкции.

Это сделали согласно закону о нераспространении оружия массового уничтожения, сообщили в Федеральном реестре США.

Под них попали КБП имени Шипунова в Туле, "НПО машиностроения" и ОАО "Кумертаусское авиационное производственное предприятие".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Евросоюз не собирается снимать санкции против России без прогресса в Минских договоренностях

Указанные организации обвиняются в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.

Европейский Союз отменит санкционные ограничения относительно украинских чиновников времен Януковича - экс-премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США ввели санкции против России». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США

Серийный насильник впервые напал на женщину

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 2 Просмотров: 33624
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 29754
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 22356
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 17991
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15805
Мир
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
Пустота и тишина: коронавирус сделал безлюдными улицы перенаселенного Китая
8
 Просмотров: 1233
Зафиксировали третью смерть от коронавируса за пределами Китая
Зафиксировали третью смерть от коронавируса за пределами Китая Просмотров: 441
Гробы из глины и детские скелеты - обнаружили необычные захоронения
Гробы из глины и детские скелеты - обнаружили необычные захоронения Просмотров: 279
МН17: Нидерланды отказали России в передаче подозреваемых
МН17: Нидерланды отказали России в передаче подозреваемых Просмотров: 666
Covid-2019: возросло количество инфицированных лайнере с украинцами
Covid-2019: возросло количество инфицированных лайнере с украинцами 1 Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 286
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua